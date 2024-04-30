Beats представила беспроводные наушники Solo 4 и Solo Buds

Beats официально представила новые беспроводные накладные наушники Beats Solo 4 и внутриканальные Beats Solo Buds.

В Beats Solo 4 используется уникальная акустическая архитектура, аналогичная той, что была в прошлогодних Beats Studio Pro. Из-за отсутствия активного шумоподавления (ANC) они работают до 50 часов на одной зарядке. Кроме того, есть проводной звук — качество не теряется при подключении к сети через USB-C или 3,5 мм, даже если батарея разряжена. Beats Solo 4 поддерживают пространственный звук, «Локатор» на iOS и «Найди моё устройство» на Android.

Наушники Solo 4 уже доступны для предварительного заказа за $200 (~18 500 рублей) в трех цветовых решениях: черный, голубой и розовый.

В дополнение к Solo 4, Beats анонсировала наушники Solo Buds. Эти компактные устройства, по словам производителя, предоставляют «большой звук Beats в самом маленьком корпусе». Хотя в них также отсутствует ANC, Solo Buds эффективно блокируют окружающий шум благодаря акустическим насадкам. Solo Buds могут работать до 18 часов без подзарядки, однако в футляре нет аккумулятора.

Solo Buds появятся в продаже в июне по цене $80 долларов (~7500 рублей), они будут доступны в черном, сером, фиолетовом и красном цветах.