Нового «Бэтмена» покажут в российских кинотеатрах

Новый «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли, будет показан в российских кинотеатрах. При этом речь идёт об официальном дубляже, который предусматривает все отчёты и отчисления правообладателям. Судя по всему, речь идёт о принудительной лицензии с отчислениями на рублёвые счета. Об этом пишет Cinemaplex.

Кинотеатры в России заключили с компанией Universal Pictures Russia договор на показ «Бэтмена» в феврале 2022 года и получили рекламу для его продвижения. Также лицензионные соглашения не предусматривают односторонний отказ правообладателя при отсутствии нарушений со стороны кинотеатра.

Некоторые кинотеатры уже начали продавать билеты на сеансы «Бэтмена», например, Киносфера IMAX в Москве.

Премьера «Бэтмена» должна была состояться в России 3 марта, но фильм так и не добрался до российских кинотеатров. В цифре лента вышла 18 апреля.

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