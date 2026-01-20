Инсайдер опроверг подэкранный Face ID и перенос фронталки в iPhone 18 Pro

Инсайдер Instant Digital опроверг информацию о том, что iPhone 18 Pro получит полностью подэкранный Face ID и круглый вырез под фронтальную камеру.

По его словам, СМИ неверно истолковали утечку — речь шла лишь об одном из элементов системы Face ID. Сейчас она состоит из трёх основных компонентов: инфракрасного прожектора, точечного проектора и инфракрасной камеры.

Фото нового модуля Face ID

В iPhone 18 Pro, по слухам, в центральной части экрана останутся все, кроме ИК-модуля. Это единственный элемент, который Apple планирует разместить под экраном — в левом верхнем углу дисплея.

Таким образом, в будущих iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max расположение фронтальной камеры сохранится, как и Dynamic Island.