Инсайдер опроверг подэкранный Face ID и перенос фронталки в iPhone 18 Pro

Выдыхаем, никакого точечного выреза в левом углу не будет.
сегодня в 17:36

Инсайдер Instant Digital опроверг информацию о том, что iPhone 18 Pro получит полностью подэкранный Face ID и круглый вырез под фронтальную камеру.

По его словам, СМИ неверно истолковали утечку — речь шла лишь об одном из элементов системы Face ID. Сейчас она состоит из трёх основных компонентов: инфракрасного прожектора, точечного проектора и инфракрасной камеры.

В iPhone 18 Pro, по слухам, в центральной части экрана останутся все, кроме ИК-модуля. Это единственный элемент, который Apple планирует разместить под экраном — в левом верхнем углу дисплея.

Таким образом, в будущих iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max расположение фронтальной камеры сохранится, как и Dynamic Island.

