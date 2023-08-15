«Авито» и «Почта России» вносят изменения: оплата после проверки товара

«Авито» совместно с «Почтой России» начали предоставлять новую услугу, которая позволит пользователям площадки совершать покупки через «Авито Доставку», а оплату заказа делать в пункте выдачи после осмотра товара.

Сообщается, что покупателям в пункте выдачи предоставляется 15 минут на проверку заказа для принятия решения, если товар не соответствует описанию, то от него можно отказаться. Кроме этого, за отказ от товара, комиссия или штраф не взимаются, а в случае, если всё устраивает, то в отделении можно напрямую оплатить стоимость доставки и комиссию сервиса — банковской картой или наличными.

Нововведение пока запущено в тестовом режиме и доступно не для всех пользователей сервиса, при этом, заказать можно не более трёх товаров по новой системе оплаты. Если услуга будет пользоваться спросом, то её внедрят для всех пользователей осенью 2023 года.