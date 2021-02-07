Audeze выпустили первые внутриканальные наушники Euclid

Американский производитель наушников класса High End объявил о выпуске совершенно новой модели Euclid, открывающей новую главу в истории магнито-планарных наушников.

Новая модель — это портативные внутриканальные наушники в закрытом корпусе с новейшей уникальной мембраной диаметром всего 18 миллиметров. Euclid может похвастаться действительно прорывными характеристиками, например, самым высоким динамическим диапазоном среди внутриканальных наушников этого размера.

Кроме того, как и все наушники Audeze, Euclid снабжены технологиями, разработанными и запатентованными производителем: звуковые катушки Uniforce, магнитная система N50 Fluxor, и волноводы Fazor.

В каждом наушнике установлен один ультратонкий 18-миллиметровый магнито-планарный драйвер, созданный специально для модели Euclid. И он один охватывает сразу весь частотный спектр, не нуждаясь в дополнительных кроссоверах, который способен выдавать однородный звук во всем частотном диапазоне.

Всё это упаковано в компактные и легкие корпуса весом всего 7,5 граммов из прецизионно фрезерованного алюминия с центральной вставкой из углеродного волокна.



Корпуса снабжены надежными универсальными позолоченными MMCX-коннекторами для свободного подключения к ним кабелей сторонних производителей. В комплекте с наушниками поставляется три вида различных насадок, включая вспененные насадки с эффектом памяти.

Фирменные технологии обеспечивают традиционное для наушников Audeze превосходное воспроизведение мельчайших деталей: они подаются с невероятной точностью и настолько впечатляющей звуковой сценой, что вы забудете, что слушаете закрытые наушники.

Импеданс Euclid всего 12 Ом, чувствительность – 105 дБ, а частотный диапазон простирается от 10 Гц до внушительных 50 кГц, так что без проблем можете использовать их не только со стационарными проигрывателями, но и с любыми портативными устройствами.

Старт продаж Audeze Euclid в России запланирован на март этого года с ориентировочной ценой 125 000 рублей.