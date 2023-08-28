Atomic Heart получила первый патч для DLC «Инстинкт Истребления»

В первой половине августа состоялся выход первого DLC «Инстинкт Истребления» для Atomic Heart. Несмотря на достаточно проработанное дополнение, ошибки всё-таки были и теперь они исправлены с первым патчем для PC. Сейчас оно доступно для загрузки в Steam и VK Play.

Основные исправления связаны с изменением баланса сложности на уровнях «Локальный сбой» и «Армагеддон». Также игрока больше не смогут заблокировать противники в узких местах. Более того, поправили локализацию, вылеты игры и решили проблему с перекрытием музыки.