Asus выпустила видеокарту GeForce RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X

Asus представила видеокарту GeForce RTX 3060 Ti с быстрой видеопамятью типа GDDR6X.

Конфигурации новинки идентичны оригинальной памяти GDDR6. Единственным изменением является скорость 19 Гбит/с и, как следствие, более высокая пропускная способность памяти (608 Гбит/с против 448 Гбит/с). По предварительным тестам в бенчмарках, это повышает производительность ускорителя на 7-10%.

Всего доступы два варианта:

TUF-RTX3060TI-8GD6X-GAMING (1695 МГц (режим разгона), 1665 МГц (по умолчанию);

TUF-RTX3060TI-O8GD6X-GAMING (1785 МГц (режим разгона), 1755 МГц (по умолчанию).