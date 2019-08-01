Видеокарты NVIDIA RTX сняли с производства

Не очень хорошая новость для тех, кто хотел приобрести в ближайшее время одну из видеокарт линейки GeForce RTX. По всей видимости, NVIDIA снимет эту линейку с производства. По крайней мере, об этом сообщают китайские СМИ. Речь идет о моделях GeForce RTX 2070, RTX 2070 Super, RTX 2080 Super и RTX 2080 Ti.

Если верить просочившийся в сеть информации, то всему виной компания TSMC, которая была производителем графических процессоров для этих видеокарт и закончила их производство. В данном случае речь ведется о моделях TU106, TU104 и TU102. Однако сильно огорчаться не стоит, успеть приобрести одну из видеокарт семейства GeForce RTX все-таки можно, так как на складах они еще в большом количестве.

Но и здесь есть своя подоплека, так как ограниченное количество приведет к росту ценника. Но если все-таки не удалось купить видеокарту, то на горизонте уже маячит новая линейка – NVIDIA Ampere. Ожидается, что уже в сентябре появится модель GeForce RTX 3080 Ti. Что касается моделей RTX 2060 Super и RTX 2060, то их производство не остановлено, так как продолжатель традиций – RTX 3060, еще не готов к выходу.