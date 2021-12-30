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Новости

Apple зарегистрировала пульт для Apple TV с Touch ID

Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало данные о новой заявке компании Apple. Согласно ей, компания запатентовала пульт дистанционного управления со сканером отпечатков пальцев Touch ID. Он предназначен для Apple TV и систем «умного» дома.

Сканер отпечатка нужен, чтобы однозначно идентифицировать пользователя и подтверждать покупки в интернете. Также это позволит сразу запускать нужный аккаунт.

На данный момент неясно, когда новинка появится на рынке, ведь наличие патента не всегда говорит о существовании готовой технологии. Не исключено, что идея никогда не будет реализована именно в таком виде.

С другой стороны, ходят слухи о возвращении Touch ID с iPhone 14, так что не исключено, что такой пульт со временем тоже появится.

Источник:
imore
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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