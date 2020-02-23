Apple запустит рассрочку на iPad и Mac по Apple Card

Держатели кредитных карт Apple Card смогут приобрести в рассрочку технику Apple. Купить можно будет iPhone, iPad, iMac и AirPods. Услугу будет доступна уже в ближайшее время. В России такую кредитную карту заказать нельзя.

Таким образом покупатели техники Apple смогут разбить сумму устройств на несколько месяцев равными платежами, а также не платить проценты по кредиту.

New story: Apple is nearing launch of monthly Apple Card payment plans for iPad, Mac, Apple Pencil/iPad Keyboards, Pro XDR Display (12 months no interest) and AirPods, Apple TV, HomePod (6 months no interest) https://t.co/fuUmAIurEH — Mark Gurman (@markgurman) June 6, 2020

Рассрочку предложат на один год на покупку iPad, компьютера Mac и монитора XDR Display. Рассрочка на шесть месяцев будет даваться для покупки беспроводных наушников AirPods, приставки Apple TV и умной колонки HomePod.

Ранее по Apple Card можно было приобрести только iPhone с рассрочкой на два года. С помощью программы рассрочки Apple хочет повысить число пользователей, а также увеличить продажи гаджетов.