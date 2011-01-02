Apple запретила менять камеру iPhone 12 через неофициальный сервис

Apple продолжает «закручивать гайки» для борьбы с неофициальными сервисами. Теперь, как сообщается, заменить камеру будет не так просто. По данным специалистов iFixit, если заменить модуль камеры на полностью рабочий, некоторые режимы не будут включаться.

Слева нормальная камера, справа — заменённая

Суть в том, что после замены камеры или дисплея нужно провести диагностику с помощью специального ПО, которое есть только у «официалов». Отметим, что замена экрана привела к появлению сообщения об этом, но большее никаких проблем не возникло.

Также следует отметить, что о подобном говорилось в документации компании, однако комментариев со стороны Apple пока не поступало.

Напомним, что 23 октября стартовали продажи iPhone 12 и 12 Pro в России. А в ноябре появятся ещё и iPhone 12 mini и 12 Pro Max. Первые два смартфона стоят от 80 тысяч рублей и выше.