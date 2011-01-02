Apple запретила менять камеру iPhone 12 через неофициальный сервис

Apple продолжает «закручивать гайки» для борьбы с неофициальными сервисами. Теперь, как сообщается, заменить камеру будет не так просто. По данным специалистов iFixit, если заменить модуль камеры на полностью рабочий, некоторые режимы не будут включаться.
Суть в том, что после замены камеры или дисплея нужно провести диагностику с помощью специального ПО, которое есть только у «официалов». Отметим, что замена экрана привела к появлению сообщения об этом, но большее никаких проблем не возникло.
Также следует отметить, что о подобном говорилось в документации компании, однако комментариев со стороны Apple пока не поступало.
Напомним, что 23 октября стартовали продажи iPhone 12 и 12 Pro в России. А в ноябре появятся ещё и iPhone 12 mini и 12 Pro Max. Первые два смартфона стоят от 80 тысяч рублей и выше.
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