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Новости

Apple запретила менять камеру iPhone 12 через неофициальный сервис

Apple продолжает «закручивать гайки» для борьбы с неофициальными сервисами. Теперь, как сообщается, заменить камеру будет не так просто. По данным специалистов iFixit, если заменить модуль камеры на полностью рабочий, некоторые режимы не будут включаться.

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Слева нормальная камера, справа — заменённая

Суть в том, что после замены камеры или дисплея нужно провести диагностику с помощью специального ПО, которое есть только у «официалов». Отметим, что замена экрана привела к появлению сообщения об этом, но большее никаких проблем не возникло.

Также следует отметить, что о подобном говорилось в документации компании, однако комментариев со стороны Apple пока не поступало.

Напомним, что 23 октября стартовали продажи iPhone 12 и 12 Pro в России. А в ноябре появятся ещё и iPhone 12 mini и 12 Pro Max. Первые два смартфона стоят от 80 тысяч рублей и выше.

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Источник:
iFixit
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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