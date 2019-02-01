Apple заплатит владельцам наушников Powerbeats 2 до $189

США одна из тех стран, где чтятся законы, несмотря на вину даже самых значимых брендов для страны. На этот раз в такую историю влипла Apple, на которую еще три года назад подали иск в суд владельцы наушников Powerbeats 2. Суть иска заключается в том, что производитель явно перегнул палку с рекламой продукта, где дал неверные данные, которые касались надежности работы, защиты от влаги, а также времени работы без подзарядки.

Все это дело «замутили» два пользователя, но затем к ним присоединились еще обиженные на ложь от Apple. Сейчас же, после того, как суд встал на сторону обвинителей, на компенсацию могут рассчитывать все те, кто приобрел наушники Powerbeats 2. В итоге разбирательств выяснилось, что производитель нарушил как минимум шесть законов, как федеральных, так и тех, которые действуют в Калифорнии.

Компании Apple ничего не оставалось, как пойти на мировое соглашение. Если бы этого не удалось сделать, тогда бы компанию ожидали большие расходы. В итоге, производитель обязан выплатить пострадавшим порядка 9,75 млн. долларов. Естественно, что большая часть будет направлена на оплату работы юристам. Оставшиеся средства будут распределены среди пострадавших. Но и здесь есть своя подоплека.

Чтобы доказать, что ты пострадавший, нужно будет предъявить чек на покупку, а еще лучше в довесок к нему – гарантийный талон от ремонтной мастерской. К тому же всем будут начисляться баллы, которые впоследствии будут конвертироваться в сумму компенсации. Точно станет ясно, кто сколько получит лишь после 20 ноября. На данный момент уже доступна форма для подачи заявлений на получение доли компенсации.

Если верить предварительным расчетам, то максимальная сумма, на которую можно рассчитывать, составить около 189 долларов. Если же пользователь не сможет предоставить чек на покупку продукта и сведений от ремонтной мастерской, в таком случае сумма компенсации может составить 38 долларов. Если же есть один из документов, то сумма увеличивается до 76 долларов. Максимальная сумма будет доступна тому, кто сможет доказать, что он приобретал наушники и обращался в сервисный центр после появления проблем с ними.