В России стартовали продажи Apple Watch Series 7

Новое поколение умных часов от Apple поступило в продажу в России. На выбор пользователя доступно две версии корпуса: 41 мм и 45 мм.

В устройстве увеличился дисплей на 20%, а стекло стало заметно толще по сравнению с прошлыми поколениями. В остальном дизайн остался практически без изменений. Расширились функции для занятий фитнесом, а также увеличилось время автономной работы.

Цена Apple Watch Series 7 в России составляет 36 990 рублей за версию 41 мм и 39 490 рублей за версию 45 мм.