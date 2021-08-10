Apple Watch SE продают с хорошей скидкой

Стоимость последних Apple Watch SE стала значительно доступнее. Если ранее за старшую версию часов просили 27 490 рублей, а за младшую 24 990 рублей, то сейчас у официальных продавцов появились скидки. Ещё такие, что можно прилично сэкономить.

Никто не скрывает, что Apple Watch SE можно приобрести у серых продавцов и дешевле. Однако, может возникнуть проблема с гарантией, а значит деньги уйдут на ремонт.

Поэтому мы пробежались по официальным магазинам и узнали, что практически у всех продавцов действует скидка на официальные Apple Watch SE. Стоимость следующая:

Apple Watch SE 40 мм — 21 990 рублей (старая цена 24 990 рублей);

Apple Watch SE 44 мм — 24 990 рублей (старая цена 27 490 рублей).

При этом цена действует на все цвета и даже на серию Nike Edition. Приобрести Apple Watch SE можно в «М.Видео», «Эльдорадо», «Связном», «re:Store» и «МегаФоне».

Если вам не нужен Always-On Display и замер кислорода, то Apple Watch SE станут отличным выбором. Тем более за такую стоимость.