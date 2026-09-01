Xiaomi представила POCO X8 — доступный смартфон с AMOLED-дисплеем и ёмким АКБ

Сегодня Xiaomi представила флагманы POCO F9 Pro и POCO F9 Ultra, а вместе с ними дебютировал доступный смартфон POCO X8. Все новинки являются глобальными версиями и официально будут доступны на российском рынке.

Смартфон получили 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772х1280 точек и частотой обновления 120 Гц, тач на 240 Гц, ШИМ — 3840 Гц. Максимальная яркость до 1800 нит, а в пике достигает 3500 нит, соотношение сторон составляет 19,5:9. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 16 Мп (1/3″, f/2,5).

Основной модуль камер состоит из двух сенсоров, из которых:

Главный на 50 Мп размером 1/2,76″ с диафрагмой f/1,8 и поддержкой OIS

Сенсор глубины на 8 Мп размером 1/4″ с диафрагмой f/2,2

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система Snapdragon 6s Gen 4, которая работает в паре с оперативной памятью стандарта LPDDR4X и хранилищем типа UFS 3.1. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 6/128, 8/256 и 12/256 ГБ.

Ёмкость аккумулятора составляет 8340 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт, а также есть реверсивная на 22 Вт.

Из прочего, устройство получило Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, 5G, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, стереодинамики, встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP69K, ИК-порт и разъём USB-C. Из коробки смартфон будет работать на операционной системе Android с HyperOS 3.

POCO X8 поступит в продажу по следующим ценам: