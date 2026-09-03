Складной iPhone Ultra может стоить от $2099

Первый складной iPhone Ultra может поступить в продажу по цене от $2099 до $2299. По данным TrendForce, старшие конфигурации могут стоить более $3000, однако Apple пока не раскрывала устройство официально.

Смартфону приписывают внутренний OLED-экран 7,8 дюйма с ProMotion и частотой до 120 Гц. В список ожидаемых характеристик также входят Touch ID, 12 ГБ оперативной памяти и чип A20 Pro, изготовленный по 2-нм техпроцессу TSMC.

Объём накопителя может составить 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ. TrendForce также ожидает фронтальную камеру на 24 Мп и две задние камеры по 48 Мп.