iPhone 18 Pro Max может получить механическую диафрагму
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iPhone 18 Pro Max может получить механическую диафрагму

Камера iPhone 18 Pro Max позволит точнее управлять светом и глубиной резкости, утверждает Марк Гурман.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 22:19
iPhone 18 Pro Max может получить механическую диафрагму

iPhone 18 Pro Max может получить камеру с механической диафрагмой. По данным инсайдера Марка Гурмана, функция предназначена для точной настройки света и управления глубиной резкости.

Такая камера также может появиться в компактном iPhone 18 Pro, но это пока менее определённо. Обеим моделям приписывают увеличенное время работы и улучшенную испарительную камеру для защиты от перегрева.

iPhone 18 Pro Max может получить механическую диафрагму

Ещё одним обновлением может стать фирменный модем Apple C2 вместо решения Qualcomm. Официально характеристики смартфонов пока не объявлены.

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