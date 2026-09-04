iPhone 18 Pro Max может получить механическую диафрагму

iPhone 18 Pro Max может получить камеру с механической диафрагмой. По данным инсайдера Марка Гурмана, функция предназначена для точной настройки света и управления глубиной резкости.

Такая камера также может появиться в компактном iPhone 18 Pro, но это пока менее определённо. Обеим моделям приписывают увеличенное время работы и улучшенную испарительную камеру для защиты от перегрева.

Ещё одним обновлением может стать фирменный модем Apple C2 вместо решения Qualcomm. Официально характеристики смартфонов пока не объявлены.