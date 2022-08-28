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Новости

Apple может представить Apple Watch Pro уже 7 сентября

Компания Apple на грядущей презентации 7 сентября, может представить Apple Watch Pro. Модель будет максимально защищенной и выйдет в единственном размере на 47 мм.

Смарт-часы получат плоский экран без особых закруглений, дисплей диагональю 1,99 дюйма и внушительное время автономной работы.

Apple Watch Pro могут оказаться похожими на iPhone X в том смысле, что это более совершенная версия продукта с новым дизайном, который может распространиться на будущую серию.

Стоит отметить, что изначально часы могли получить название «Apple Watch Extreme», но Apple его отклонила.

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Источник:
9to5mac

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