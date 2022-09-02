Apple Watch нашли у британца проблемы с сердцем и спасли ему жизнь

Пользователь Apple Watch из Великобритании по имени Дэвид Ласт рассказал, что часы смогли определить сердечное заболевание и тем самым спасли ему жизнь.

Apple Watch в жизни Дэвида появились в день рождения в качестве подарка от жены, они сразу начали предупреждать его о низком пульсе – около 30 ударов в минуту, когда норма для взрослого человека считается от 60 до 100 ударов в минуту.

Изначально мужчина решил, что часы просто глючат, ведь у него нет никаких наследственных заболеваний, а сам он ведёт активный образ жизни, но жена уговорила его посетить врача.

Тогда Дэвиду делали ЭКГ около 48 часов. Результаты оказались шокирующими – его сердце за это время остановилось 138 раз с интервалом 10 секунд, в основном во время сна.

Если бы Сара не купила мне Apple Watch на день рождения, меня бы здесь не было. отметил Дэвид

В августе Дэвида прооперировали и теперь он ходит с кардиостимулятором. Это уже не первый случай, когда Apple Watch спасают жизни.

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