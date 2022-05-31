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Новости

Новые Apple Watch могут получить мини-камеру

Компания Apple может внедрить в смарт-часы Apple Watch камеру для фото‑ и видеосъёмки. Соответствующий патент появился в сети.

Согласно схеме, камеру планируют разместить в колёсико Digital Crown, а для фото нужно будет направить руку в сторону объекта и нажать на кнопку затвора. Последняя может появиться в цифровом виде в watchOS. Вполне вероятно, что камерой можно будет управлять с помощью жестов, например, скрещиванием пальцев или сжатием кулака.

Однако на высокую чёткость фотографий рассчитывать не стоит, ведь модуль будет практически крошечным. Ещё один минус есть в том, что такое расположение камеры будет удобно не всем пользователям, которые носят устройство на правой руке.

Не факт, что Apple воплотит зарегистрированный патент в жизнь. Если не хотите ждать появление камеры в Apple Watch, можно заказать специальный ремешок от стартапа Wristcam.

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Источник:
Appleinsider

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