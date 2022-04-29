Представлен ремешок для общения по видеосвязи через Apple Watch

Компания Wristcam выпустила специальный ремешок расширяющий возможности Apple Watch. С его помощью можно осуществлять видеозвонки другим пользователям часов.

Ремешок оснащается встроенной основной 8-МП камерой для съёмки фото и видео, а также фронтальной камерой с разрешением 2 Мп. При этом, судя по фото, ремешок довольно громоздкий, из-за чего часы выглядят больше. По своей задумке, он является Bluetooth-аксессуаром и никак не соединяется с часами в физическом плане.

При помощи встроенной памяти в аксессуар, можно сохранить до 2 тысяч фотографий или до 1 часа видео. Линейка Wristcam существует относительно давно, но вот возможность звонить по видеосвязи – появилась впервые.

Стоит понимать, что ремешок никак не относится к экосистеме Apple и тем более про общение через FaceTime можно забыть. Apple просто не позволяет этого делать другим разработчикам. Поэтому разговаривать с помощью такого ремешка можно только с пользователями приложения Wristcam.

Ремешок Wristcam доступен на официальном сайте компании за $299.

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