Apple выпустит бюджетный iPhone 13 с большим дисплеем

Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо заявил, что Apple планирует выпустить iPhone с большим дисплеем, как у флагманского Pro Max, но с более доступной стоимостью и некоторыми «урезанными» функциями.

По предварительной версии модель получит название iPhone 13 Max без приставки Pro. Диагональ дисплея такого айфона составит 6,7 дюйма, а в техническом плане он будет полностью повторять обычный iPhone 13. По мнению аналитика, такой смартфон поможет Apple увеличить продажи. Ведь серия iPhone 12 показала отличные показатели по продажам, а самым популярным смартфоном стал iPhone 12 Pro Max.

В обновлённой линейке iPhone 13 или iPhone 12S ожидается появление новой основной камеры, а в старшая версия получит дисплей с частотой обновления 120 Гц.

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