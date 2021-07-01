iPhone 12 пользуется успехом у пользователей, как iPhone 6 в 2014 году

Аналитики из Counterpoint Research провели подсчеты и на их основе пришли к выводу, что iPhone 12 за 7 месяц, сделал данную серию самой продаваемой. Аналогично обстояли дела с iPhone 6, который вышел в 2014 году и способствовал массовому переходу пользователей на сети 4G.

По их мнению, отличным продажам iPhone 6 помог обновленный дизайн и большая диагональ дисплея. Именно из-за этого пользователи стали активно покупать смартфон. Сегодня пользователи выбирают iPhone 12 из-за поддержки сетей 5G и наличию OLED-дисплеев во всех моделях серии.

Самой популярной моделью из всей серии стал iPhone 12 Pro Max, именно на него пришлось 29% продаж во всём мире. Отмечается, что доля предыдущего iPhone 11 Pro Max, составляла 25%.

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