Apple выпустила обновление iOS 14.5

Сегодня Apple выпустила финальную версию iOS 14.5. Новая версия операционной системы привнесла множество нововведений.

Разблокировка iPhone с Apple Watch

iPhone X и новее можно разблокировать с помощью Apple Watch Series 3 или новее, когда Вы пытаетесь воспользоваться Face ID, а на Вас надета маска.

AirTag и Локатор

Благодаря поддержке AirTag можно безопасно и конфиденциально отслеживать и находить важные вещи, такие как ключи, бумажник и рюкзак. Эти функции доступны в приложении «Локатор». AirTag можно найти, воспроизведя на нем звук через встроенный динамик.

Эмодзи

Для эмодзи с изображением целующейся пары и пары с сердечком можно выбрать различные оттенки кожи для каждого человека. Новые эмодзи с изображением лиц, сердечек и женщины с бородой.

Siri

Siri может объявлять входящие вызовы, в том числе сообщать имя того, кто звонит, когда на надеты наушники AirPods или совместимые наушники Beats. На вызов можно ответить без помощи рук.

Групповой вызов FaceTime можно начать, просто попросив Siri. Чтобы добавить участников, перечислите имена из списка контактов или произнесите название группы в Сообщениях.

Конфиденциальность

Функция управления отслеживанием позволяет контролировать, какие приложения могут отслеживать действия пользователя в приложениях и на веб-сайтах других компаний, если полученные сведения будут использованы для показа рекламы или передачи брокерам данных.

Apple Music

Подписчики могут воспроизводить фрагмент в Сообщениях, Facebook и историях Instagram., не покидая разговора. В городских чартах представлена музыка, которая популярна среди жителей более чем 100 городов мира, включая Москву и Санкт-Петербург.

Подкасты

На обновленных страницах подкастов еще удобнее начинать прослушивание. Сохраняемые и загружаемые выпуски могут автоматически добавляться в медиатеку, чтобы пользователю было удобнее переходить к ним.

Параметры загрузки и настройки уведомлений можно настраивать для каждого подкаста по отдельности.

В результатах поиска отображаются топ‑чарты и популярные категории, которые помогают находить новые интересные подкасты.

Улучшения 5G

Международный 5G‑роуминг теперь поддерживается некоторыми операторами на моделях iPhone 12.

Карты

Теперь можно делиться примерным временем прибытия при движении на велосипеде или пешком, а не только на автомобиле: нужно попросить Siri или коснуться карточки маршрута внизу экрана, а затем кнопки «Сообщить о прибытии».

Напоминания

Можно сортировать напоминания по заголовку, приоритету, дате выполнения или дате создания.

Списки напоминаний можно напечатать.

Перевод

Скорость зачитывания переводов можно настроить, нажав и удерживая кнопку воспроизведения.

Игры

Теперь поддерживаются новейшие беспроводные контроллеры Xbox Series X/S и Sony PS5 DualSense.

Обновление уже доступно для всех пользователей. Перед установкой рекомендуется сделать резервную копию данных.