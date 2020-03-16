Apple выпустила новые беспроводные наушники Powerbeats
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Apple выпустила новые беспроводные наушники Powerbeats

Компания Beats выпустила новые беспроводные наушники Powerbeats. Устройство является улучшенной версией Powerbeats 3. Позиционируются они, как более простая версия Powerbeats Pro.

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Новые Powerbeats имеют провод между собой и механическую кнопку управления на корпусе, который обладает защитой от воды по стандарту IPX4. Сердцем наушников является чипсет H1, который используется в AirPods Pro и Powerbeats Pro. Для общения используется двунаправленный микрофон.

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Время автономной работы Powerbeats составляет 15 часов с поддержкой быстрой зарядки Fast Fuel.

Наушники Beats Powerbeats появятся в России уже 18 марта за 11 490 рублей.

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