Apple выпустила новые беспроводные наушники Powerbeats

Компания Beats выпустила новые беспроводные наушники Powerbeats. Устройство является улучшенной версией Powerbeats 3. Позиционируются они, как более простая версия Powerbeats Pro.

Новые Powerbeats имеют провод между собой и механическую кнопку управления на корпусе, который обладает защитой от воды по стандарту IPX4. Сердцем наушников является чипсет H1, который используется в AirPods Pro и Powerbeats Pro. Для общения используется двунаправленный микрофон.

Время автономной работы Powerbeats составляет 15 часов с поддержкой быстрой зарядки Fast Fuel.

Наушники Beats Powerbeats появятся в России уже 18 марта за 11 490 рублей.