Apple выпустила публичную iOS 26.5 beta 1
Новости

Apple выпустила публичную iOS 26.5 beta 1

Рассказываем, что нового в свежем обновлении для iPhone.
Редакция The GEEK 4 апреля 2026 в 15:48

Apple предоставила всем желающим возможность опробовать первые публичные бета-версии iOS 26.5 и iPadOS 26.5.

Основные нововведения iOS 26.5 Beta 1

  • Рекомендации мест в «Картах», которые показываются при нажатии на строку поиска.
  • Тестирование сквозного шифрования для сообщений RCS.
  • Поддержка Live Activities (динамических уведомлений) на сторонних аксессуарах в ЕС.

Установить первую бета-версию iOS 26.5 можно через «Настройки», перейдя в раздел «Основные» → «Обновление ПО».

