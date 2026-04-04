Apple выпустила публичную iOS 26.5 beta 1

Apple предоставила всем желающим возможность опробовать первые публичные бета-версии iOS 26.5 и iPadOS 26.5.
Основные нововведения iOS 26.5 Beta 1
- Рекомендации мест в «Картах», которые показываются при нажатии на строку поиска.
- Тестирование сквозного шифрования для сообщений RCS.
- Поддержка Live Activities (динамических уведомлений) на сторонних аксессуарах в ЕС.
Установить первую бета-версию iOS 26.5 можно через «Настройки», перейдя в раздел «Основные» → «Обновление ПО».
