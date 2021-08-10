Apple выпустила iOS 15 beta 5 для разработчиков

Apple выпустила iOS 15 beta 5 под номером 19A5318f для авторизованных разработчиков.
Традиционно описание обновления не раскрывает подробности, а только указывает на исправление ошибок и повышение стабильности. Но мы то с вами знаем, что это не так.
В beta 5 появился экран с оповещением, что выключенный iPhone можно найти даже после выключения.
Также немного изменился дизайн адресной строки и иконки приложения «Погода».
Обновление уже могут установить участники программы и авторизированные разработчики. Размер апдейта составляет около 1 ГБ.
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