Apple усложнила ремонт iPhone 13 сторонними сервисами

Компания Apple зарабатывает деньги не только на продаже смартфонов и планшетов, но и на их ремонте. Потому в Купертино постоянно ставят палки в колёса неофициальным сервисам, поскольку те производят ремонт дешевле.

Но теперь, как сообщается, всё изменилось. В iPhone 13 в случае замены дисплея перестанет работать функция Face ID. Она будет выдавать уведомление о невозможности проверить оригинальность дисплея. Выглядит это примерно так:

При этом замена микрофона, датчика освещённости или приближения не вызовет таких проблем. Таким образом, Apple в очередной раз пытается увеличить прибыль и ограничить работу неофициальных сервисов.

Самое интересное, что никаких технических ограничений здесь нет. Меняется только экран, тогда как сенсор Face ID остаётся прежним.