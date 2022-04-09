Apple выпустит адаптер питания для одновременной зарядки iPhone и iPad

Apple случайно рассекретила новый адаптер питания с двумя портами USB-C. Упоминания о нём появились на официальном сайте в разделе технической поддержки.

В обнаруженном документе описывается зарядное устройство мощностью 35 Вт, которое оснащается двумя портами USB-C. Также указываются режимы работы: 5VDC/3A, 9 VDC/3A, 15 VDC/2,33A или 20VDC/1,75A.

Реакция Apple не заставила себя ждать и публикация с упоминанием блока была удалена.

В марте аналитик Мин-Чи Куо заявил, что компания работает над новым адаптером на 30 Вт с технологией GaN. Релиз нового гаджета может произойти в ближайшее время.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!