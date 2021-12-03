Apple уменьшит производство iPhone 13 до конца 2021 года

Компания Apple снизила прогнозы по выпуску всех версий iPhone 13 до конца года. Ранее планировалось, что объёмы производства составят около 90 миллионов, но теперь цифры снизились до 80 миллионов.

Это связано с перебоями в цепочке поставок, потому в компании предупредила подрядчиков о сокращении производства.

В компании ожидают, что в 2022 году спрос снова вырастет, а текущий квартал панируется завершить с показателем выручки почти в 118 миллиардов долларов. Прогнозы на будущий год не приводятся.

Отметим, что многие пользователи отказались покупать iPhone 13 и ждут iPhone 14, поскольку ожидают, что там будет больше изменений, чем в нынешней линейке.