Apple удалила из App Store приложение Retro Pod

Apple удалила из App Store приложение, которое имитировало интерфейс классического плеера iPod Classic. При этом оно отображало меню, проигрываемый трек, а виртуальное знаменитое «колёсико» прокрутки создавало тактильные ощущения за счёт вибромотора. Как оно выглядит можно посмотреть в Телеграм.

Благодаря приложению, фанаты бренда и плеера могли поностальгировать по-культовому iPod, но Apple посчитала иначе.

Приложение Retro Pod присутствовало в App Store с октября 2022 года, а уже в декабре оно начало набирать популярность в TikTok. Как только приложение начало набирать обороты по загрузкам, компания посчитала, что труды разработчика можно удалить из магазина и не считаться с пользователями.

Официальная причина удаления не раскрывается, но по всей видимости она связана с копированием интерфейса, хоть и виртуального.

Аналогичная ситуация произошла несколько лет назад с приложением Rewound, которое также эмулировало интерфейс iPod. Каким образом они проходят модерацию и попадают в App Store, известно только Apple.

Ранее стало известно, что Apple планирует добавить возможность установки сторонних магазинов приложений на iPhone и iPad. Это стало следствием нового закона, принятого в ЕС. Речь идёт о создании равных условий для независимых разработчиков.