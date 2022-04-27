Apple начала продавать запчасти для ремонта iPhone

Компания Apple объявила о запуске сервиса для самостоятельного ремонта iPhone. В нём можно приобрести оригинальные запчасти для своего смартфона, а также просмотреть инструкции по ремонту.

Сейчас официальный каталог предлагает более 200 оригинальных деталей и инструментов для серий iPhone 12 и iPhone 13, а также для недавнего iPhone SE 3.

Цены следующие:

Набор для замены аккумулятора iPhone 12 Pro – $70,99;

Камера для iPhone 12 Pro – $116,72;

Дисплей для iPhone 12 Pro – $269,95;

Динамик для iPhone 12 Pro – $44,25.

Старые запчасти можно отдать Apple на переработку, тогда покупателю будет возвращена часть денег за новую деталь. Пока сервис доступен только в США, а до конца года он появится в Европе.

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