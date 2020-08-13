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Новости

Apple сделает единую подписку на свои сервисы

Компания Apple намерена запустить новый вариант подписки под названием Apple One, который объединит ряд сервисов в рамках одного пакета. Точного перечня и цен пока нет, но предполагается, что там будут Apple TV+, Music, News+, Arcade и другие. Общая цена при этом будет ниже, чем за каждую услугу по отдельности.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, это позволит расширить клиентскую базу и увеличить выручку. Новинку представят в октябре одновременно с новой линейкой iPhone.

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Отметим, что на текущий момент есть только отдельные подписки на сервисы. К примеру, Apple Music стоит 169 рублей в месяц, а стоимость Apple TV+ составляет 199 рублей в месяц. Пока неизвестно также, будет ли «оптовый» пакет представлен сразу во всех странах или это будет прерогативой и временным эксклюзивом только некоторых.

Помимо этого, компания готовит новый сервис для «виртуальных» фитнес-тренировок, который позволит проводить занятия дома. Он называется Seymour и будет предлагаться через приложение для iPhone, iPad и Apple TV.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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