Apple рассказала о серьёзной уязвимости в iPhone, iPad и Mac

На днях компания Apple выпустила срочное обновления для пользователей iOS 15. Как стало известно, апдейт закрывает «дыры» в системе безопасности, которые могут использовать хакеры для получения полного доступа к устройству.

Тем временем Apple выпустила два отчета (1 и 2) об уязвимости, но не раскрывает источник от которого смогла получить информацию. Во всех отчетах даётся ссылка на анонимного специалиста.

Список уязвимых устройств для атак:

iPhone 6s и более поздние модели;

iPad пятого поколения (и новее);

iPad Air 2;

iPad Pro;

iPod touch (7th generation);

Ноутбуки Apple под управлением macOS Monterey.

Сама уязвимость позволяет злоумышленникам запустить сторонний код для получения полного доступа к устройству. Хакер сможет запускать приложения, передавать данные и выполнять любые действия от имени пользователя.

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