Apple рассказала о серьёзной уязвимости в iPhone, iPad и Mac

На днях компания Apple выпустила срочное обновления для пользователей iOS 15. Как стало известно, апдейт закрывает «дыры» в системе безопасности, которые могут использовать хакеры для получения полного доступа к устройству.
Тем временем Apple выпустила два отчета (1 и 2) об уязвимости, но не раскрывает источник от которого смогла получить информацию. Во всех отчетах даётся ссылка на анонимного специалиста.
Список уязвимых устройств для атак:
- iPhone 6s и более поздние модели;
- iPad пятого поколения (и новее);
- iPad Air 2;
- iPad Pro;
- iPod touch (7th generation);
- Ноутбуки Apple под управлением macOS Monterey.
Сама уязвимость позволяет злоумышленникам запустить сторонний код для получения полного доступа к устройству. Хакер сможет запускать приложения, передавать данные и выполнять любые действия от имени пользователя.
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