Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Новости

Apple рассказала о серьёзной уязвимости в iPhone, iPad и Mac

На днях компания Apple выпустила срочное обновления для пользователей iOS 15. Как стало известно, апдейт закрывает «дыры» в системе безопасности, которые могут использовать хакеры для получения полного доступа к устройству.

Тем временем Apple выпустила два отчета (1 и 2) об уязвимости, но не раскрывает источник от которого смогла получить информацию. Во всех отчетах даётся ссылка на анонимного специалиста.

Список уязвимых устройств для атак:

  • iPhone 6s и более поздние модели;
  • iPad пятого поколения (и новее);
  • iPad Air 2;
  • iPad Pro;
  • iPod touch (7th generation);
  • Ноутбуки Apple под управлением macOS Monterey.

Сама уязвимость позволяет злоумышленникам запустить сторонний код для получения полного доступа к устройству. Хакер сможет запускать приложения, передавать данные и выполнять любые действия от имени пользователя.

Пользуетесь Телеграм? Обязательно подпишитесь на новый канал The GEEK!

Теги: 
Источник:
Apnews, Apple
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии