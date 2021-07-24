Apple работает над монитором с чипом A13

Apple работает над новым монитором под кодовым названием J327, который продолжит развивать линейку профессиональных дисплеев XDR Display.

Кроме качественного исполнения, монитор будет оснащён не только отличной калибровкой, поддержкой высоко разрешения и прочими вещами, но также процессором Apple A13 Bionic. Точно такой же, получит будущее поколение iPhone. Кроме того, он может получить движок Neural Engine для эффективного машинного обучения.

Пока не совсем понятно для чего в мониторе будет нейронный движок. Есть предположения, что он может ускорять графические задачи или использовать умные функции других устройств Apple. По другой версии процессор в мониторе поможет увеличить мощность обычных компьютеров Mac.

Если анонс состоится, то монитор станет заменой существующего Pro XDR Display. Однако инсайдеры уверены, что Apple выпустит более упрощённую версию данной модели, но с более доступным ценником.