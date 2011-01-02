Apple признала заводской брак в AirPods Pro

После многочисленных жалоб на треск в наушниках AirPods Pro, компания Apple всё же признала небольшой процент брака. Также для бесплатного обмена была запущена специальная программа на официальном сайте. В данную категорию попадают наушники выпущенные до октября 2020 года.

Основная жалоба у пользователей AirPods Pro была на потрескивание и статичные звуки в устройстве. Стоит отметить, что дефект начали обнаружить практически с момента их запуска. Apple пыталась решить проблему с помощью прошивки, но и это не принесло результатов.

Интересный факт, что сертифицированные сервисные центры признавали брак заводским, но сама Apple никак не комментировала это.