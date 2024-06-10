Apple представила watchOS 11

10 июня на конференции WWDC 2024 компания Apple представила новую операционную систему для смарт-часов watchOS 11.
Основные изменения watchOS 11
- Новый дизайн тренировок и функция измерения тренировочной нагрузки, учитывающая пульс, высоту, возраст и вес пользователя
- Новое приложение Vitals, которое анализирует все показатели здоровья и отображает динамику изменений
- Новый виджет переводчика, работающего в реальном времени и переводящего разговоры на лету
- Расширение раздела здоровья в часах для сбора и анализа большего количества данных о состоянии пользователя, включая анализ сна и наблюдение за беременностью
- Увеличение возможностей кастомизации циферблатов