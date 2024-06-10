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Apple представила watchOS 11

10 июня на конференции WWDC 2024 компания Apple представила новую операционную систему для смарт-часов watchOS 11.

Основные изменения watchOS 11

  • Новый дизайн тренировок и функция измерения тренировочной нагрузки, учитывающая пульс, высоту, возраст и вес пользователя
  • Новое приложение Vitals, которое анализирует все показатели здоровья и отображает динамику изменений
  • Новый виджет переводчика, работающего в реальном времени и переводящего разговоры на лету
  • Расширение раздела здоровья в часах для сбора и анализа большего количества данных о состоянии пользователя, включая анализ сна и наблюдение за беременностью
  • Увеличение возможностей кастомизации циферблатов

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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