Apple получила патент на аксессуар превращающий два iPad в ноутбук

Apple получила патент на странный аксессуар. Информация о нём появилась на сайте Ведомством по патентам и товарным знакам США. Согласно документации, устройство может превратить два iPad в ноутбук.

Для соединения можно использовать два разных iPad и не особо важно у кого какая диагональ. Расположение двух устройств также на усмотрение пользователя: горизонтальная с вертикальной ориентацией или полностью горизонтальное.

Стоит отметить, что такой патент можно навсегда остаться патентом. У Apple немало необычных патентов на смартфоны, компьютеры и прочее, однако ни один из них так и не был реализован. Таким образом компания страхует себя от патентных троллей и будущих конкурентных разработок.