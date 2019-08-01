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Новости

Apple получила патент на аксессуар превращающий два iPad в ноутбук

Apple получила патент на странный аксессуар. Информация о нём появилась на сайте Ведомством по патентам и товарным знакам США. Согласно документации, устройство может превратить два iPad в ноутбук.

  • Ipad 1
  • Ipad

Для соединения можно использовать два разных iPad и не особо важно у кого какая диагональ. Расположение двух устройств также на усмотрение пользователя: горизонтальная с вертикальной ориентацией или полностью горизонтальное.

  • Ipad 3
  • Ipad 2

Стоит отметить, что такой патент можно навсегда остаться патентом. У Apple немало необычных патентов на смартфоны, компьютеры и прочее,  однако ни один из них так и не был реализован. Таким образом компания страхует себя от патентных троллей и будущих конкурентных разработок.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.
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