Apple планирует удешевить комплектующие iPhone 12

Известный аналитик Минг-Чи Куо поделился новым отчетом, в котором говорится о планах Apple удешевить производство iPhone 12. Устанавливать более дешевые комплектующие в будущие флагманы необходимо для сохранения ценника на старом уровне.

Аналитик сообщил, что установка модулей 5G в смартфоны, повысила затраты компании на 125-135 долларов на каждое устройство. Поэтому купертиновцы и ищут пути для удешевления производства за счёт других деталей.





Макеты iPhone 12 в чехлах

Предполагается, что одним из «удешевителей» может стать плата аккумулятора. Apple заменит ее на более простую и компактную конструкцию. Новая плата обойдётся компании на 40-50% дешевле, чем та, что установлена в линейке iPhone 11.

В этом же отчете говорится, что ещё через год Apple перейдёт на ещё более дешевый вариант платы.

Традиционную презентацию Apple похоже все-таки стоит ждать в сентябре. Вчера на YouTube-канале компании случайно опубликовали анонс мероприятия. Дата — 10 сентября. Хотя ранее инсайдеры сообщили, что презентация пройдёт не раньше октября.