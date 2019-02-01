Apple по ошибке раскрыла дату презентации iPhone 12

Apple по ошибку допустила утечку касательно презентации новых устройств. На официальном YouTube-канале Apple появилась тизерная заглушка с предложением подписаться на уведомление о начале онлайн-презентации. Однако тизер быстро убрали, но скриншот остался.

Тот самый скриншот

Если это не была ошибка, то презентация пройдёт 10 сентября. Ранее инсайдеры называли дату 8 сентября, а после переносили презентацию на октябрь. Как бы то ни было, Apple может представить линейку новых смартфонов iPhone 12 и новые устройства в сентябре. Однако на самом тизерном изображении показана реклама конференции для разработчиков WWDC 2020, которая состоялась 22 июня.

Пока Apple официально не анонсировала мероприятие. Если верить последним слухам, то новые iPhone поступят в продажу только в октябре и ноябре. Спустя месяц после презентации.