Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Apple по ошибке раскрыла дату презентации iPhone 12

Apple по ошибку допустила утечку касательно презентации новых устройств. На официальном YouTube-канале Apple появилась тизерная заглушка с предложением подписаться на уведомление о начале онлайн-презентации. Однако тизер быстро убрали, но скриншот остался.

  • Apple Youtube
Тот самый скриншот

Если это не была ошибка, то презентация пройдёт 10 сентября. Ранее инсайдеры называли дату 8 сентября, а после переносили презентацию на октябрь. Как бы то ни было, Apple может представить линейку новых смартфонов iPhone 12 и новые устройства в сентябре. Однако на самом тизерном изображении показана реклама конференции для разработчиков WWDC 2020, которая состоялась 22 июня.

Пока Apple официально не анонсировала мероприятие. Если верить последним слухам, то новые iPhone поступят в продажу только в октябре и ноябре. Спустя месяц после презентации.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

Комментарии

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить