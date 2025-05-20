Apple перестала подписывать iOS 18.4.1 — откатиться больше нельзя

Apple перестала подписывать iOS 18.4.1. Пользователи, обновившиеся до iOS 18.5, больше не смогут откатиться к предыдущей версии системы.
Такой шаг — стандартная практика для Apple. Это необходимо для повышения безопасности и предотвращения использования возможных уязвимостей.
Напомним, неделю назад Apple выпустила iOS 18.5. Обновление привнесло исправление ошибок, повышение стабильности и ряд новых фишек.
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