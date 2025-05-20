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Apple перестала подписывать iOS 18.4.1 — откатиться больше нельзя

Теперь актуальная версия ОС — iOS 18.5.

Apple перестала подписывать iOS 18.4.1. Пользователи, обновившиеся до iOS 18.5, больше не смогут откатиться к предыдущей версии системы.

Такой шаг — стандартная практика для Apple. Это необходимо для повышения безопасности и предотвращения использования возможных уязвимостей.

Напомним, неделю назад Apple выпустила iOS 18.5. Обновление привнесло исправление ошибок, повышение стабильности и ряд новых фишек.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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