Apple выпустила iOS 18.5

12 мая Apple выпустила стабильные версии прошивок iOS 18.5 и iPadOS 18.5 для поддерживаемых iPhone и iPad. Обновление привнесло исправление ошибок, повышение стабильности и ряд новых фишек.
Среди нововведений:
- Новые обои (недоступны в России)
- Поддержка спутниковой связи на iPhone 13 (в США)
- Уведомления о вводе пароля в «Экранном времени»
- Кнопка включения/выключения фото контактов и возможность отключить группировку по отправителю в приложении «Почта»
- Функция «Купить с iPhone» доступна при покупке контента в приложении Apple TV на стороннем устройстве
Чтобы обновиться до iOS 18.5, нужно зайти в «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».
Помимо iOS, Apple также выпустила стабильные версии прошивок на другие устройства. Для установки доступны:
- macOS 15.5 Sequoia
- watchOS 11.5
- tvOS 18.5
- visionOS 2.5
🎧 Хочешь новые наушники? Подпишись на наш Telegram-канал и участвуй в розыгрыше TECNO FreeHeat 1!