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Apple выпустила iOS 18.5

Несколько нововведений, исправление ошибок и повышение стабильности.

12 мая Apple выпустила стабильные версии прошивок iOS 18.5 и iPadOS 18.5 для поддерживаемых iPhone и iPad. Обновление привнесло исправление ошибок, повышение стабильности и ряд новых фишек.

Среди нововведений:

  • Новые обои (недоступны в России)
  • Поддержка спутниковой связи на iPhone 13 (в США)
  • Уведомления о вводе пароля в «Экранном времени»
  • Кнопка включения/выключения фото контактов и возможность отключить группировку по отправителю в приложении «Почта»
  • Функция «Купить с iPhone» доступна при покупке контента в приложении Apple TV на стороннем устройстве

Чтобы обновиться до iOS 18.5, нужно зайти в «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».

Помимо iOS, Apple также выпустила стабильные версии прошивок на другие устройства. Для установки доступны:

  • macOS 15.5 Sequoia
  • watchOS 11.5
  • tvOS 18.5
  • visionOS 2.5
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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