Apple выпустила iOS 18.5

12 мая Apple выпустила стабильные версии прошивок iOS 18.5 и iPadOS 18.5 для поддерживаемых iPhone и iPad. Обновление привнесло исправление ошибок, повышение стабильности и ряд новых фишек.

Среди нововведений:

Новые обои (недоступны в России)

Поддержка спутниковой связи на iPhone 13 (в США)

Уведомления о вводе пароля в «Экранном времени»

Кнопка включения/выключения фото контактов и возможность отключить группировку по отправителю в приложении «Почта»

Функция «Купить с iPhone» доступна при покупке контента в приложении Apple TV на стороннем устройстве

Чтобы обновиться до iOS 18.5, нужно зайти в «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».

Помимо iOS, Apple также выпустила стабильные версии прошивок на другие устройства. Для установки доступны:

macOS 15.5 Sequoia

watchOS 11.5

tvOS 18.5

visionOS 2.5