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Apple перестала подписывать iOS 18.3.2 — откатиться больше нельзя

Теперь актуальная версия ОС — iOS 18.4.

Apple перестала подписывать iOS 18.3.2 и iPadOS 18.3.2. Пользователи, обновившиеся до iOS 18.4 и iPadOS 18.4, теперь не смогут откатиться к предыдущей версии системы.

Такой шаг — стандартная практика для компании. Apple регулярно прекращает подписывать старые версии своих операционных систем, чтобы предотвратить возможные уязвимости.

Теперь актуальная версия системы — iOS 18.4. В этом обновлении Apple устранила более 60 уязвимостей, улучшила Apple Intelligence, а также добавила ряд новых функций, включая свежие эмодзи.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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