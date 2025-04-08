Apple перестала подписывать iOS 18.3.2 — откатиться больше нельзя

Apple перестала подписывать iOS 18.3.2 и iPadOS 18.3.2. Пользователи, обновившиеся до iOS 18.4 и iPadOS 18.4, теперь не смогут откатиться к предыдущей версии системы.

Такой шаг — стандартная практика для компании. Apple регулярно прекращает подписывать старые версии своих операционных систем, чтобы предотвратить возможные уязвимости.

Теперь актуальная версия системы — iOS 18.4. В этом обновлении Apple устранила более 60 уязвимостей, улучшила Apple Intelligence, а также добавила ряд новых функций, включая свежие эмодзи.