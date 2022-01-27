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Новости

Apple запатентовала технологию, которая позволит AirPods узнавать человека по уху

Компания Apple подала заявление на регистрацию нового патента для технологии биометрической идентификации. В ней используются наушники AirPods. Суть в том, что технология позволяет определять пользователей по форме ушей.

В описании говорится, что у каждого человека в ушах создаётся уникальное эхо, которое можно использовать для идентификации. Для этого в наушниках планируется разместить ультразвуковые датчики, которые и будут определять эхо. При генерации сигнала возникнет уникальный звуковой «рисунок», который позволит точно идентифицировать пользователя.

Такой подход даст возможность наушникам AirPods играть только в ушах владельца iPhone. Если их возьмёт другой человек, музыка прекратится.

На данный момент патент ещё не зарегистрирован, но даже если это произойдёт, пока нет данных о готовом продукте с такими возможностями.

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Теги: 
Источник:
9to5mac
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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