Apple ответит в суде за ложные заявления о водонепроницаемости iPhone

Начиная с iPhone 7 все последующие смартфоны Apple начали получать защиту от воды и пыли по стандарту IP67. Позже, iPhone 11 и следующие модели, оснащаются стандартом IP68, а в рекламе iPhone 12 отмечается, что он самый защищённый от попадания воды среди смартфонов Apple. Однако при попадании влаги в смартфон, сервисные центры отказывают в гарантийном ремонте.

С этим не стали мириться владельцы смартфонов от Apple в Нью-Йорке и подали коллективный иск на компанию за ложные заявления о водонепроницаемости iPhone. В иске указывается, что смартфоны, которые находились у бассейна или на море, могут лишиться гарантии при кратковременном погружении.

На самом официальном сайте Apple на страничке iPhone 12 написано:

iPhone 12 и iPhone 12 mini устойчивы к воздействию брызг, воды и пыли и протестированы в специально поддерживаемых лабораторных условиях… Повреждение в результате контакта с жидкостью не покрывается гарантией.

В ноябре прошлого года итальянская антимонопольная служба оштрафовала Apple на 10 миллионов евро за ложные заявления о водонепроницаемости своих смартфоном и отказе ремонтировать устройства, которые погружались в воду.