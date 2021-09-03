Apple отложила запуск сканирования фото в iOS 15

Компания Apple отложила на неопределенное время планы по сканированию всех фотографий пользователей в iCloud. Ранее заявлялось, что это планируют сделать для поиска материалов о сексуальном насилии над детьми.

Анонсированная ранее функция называется «Расширенная защита для детей», она появится в iOS 15 только через несколько месяцев. Вероятно, это произойдёт уже в 2022 году.

Компания намеревается изучить реакцию людей на нововведение, а также внести необходимые улучшения в алгоритм NeuralHash. Ведь, как оказалось, он работает не так хорошо, как кажется. Во всяком случае, пользователи и эксперты уже нашли фото, хэши которых совпадали, хотя изображения различались.

Предполагается, что аккаунт пользователя попадет под подозрение, если на его смартфоне будет обнаружено 30 и более совпадений хэшей изображений. Совпадения будут проверяться по базам спецслужб, при этом сами фото в Apple не увидят.

Эксперты же отмечают, что новая система может подорвать конфиденциальность пользователей и механику работы системы сквозного шифрования.