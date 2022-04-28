Apple может заработать проблем из-за нежелания открыть NFC для всех

Apple может столкнуться с европейским законодательством из-за закрытия доступа к модулю NFC для сторонних компаний. С его помощью iPhone и Apple Watch позволяют оплачивать покупки через Apple Pay, но вот другие приложения и сервисы не могут им воспользоваться. Apple ограничивает его работу для сторонних разработчиков и прикрывается «заботой о конфиденциальности и безопасности пользователей».

Говоря простым языком, на смартфонах Apple может быть только одна система платежей в виде Apple Pay и без каких-либо альтернатив. Регуляторы Евросоюза не согласны с таким положение дел и могут подвергнуть Apple суровым наказаниям.

В перспективе Евросоюз может заставить Apple открыть на своих устройствах доступ к сторонним магазинам приложений и принудить к использованию USB Type-C.

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