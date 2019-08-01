Apple объяснила отсутствие Калькулятора и Погоды в iPad

Уже несколько лет Apple не могла дать ответ пользователям iPad, почему в планшете до сих пор нет приложение Калькулятора и Погоды. Однако тайну приоткрыл старший вице-президент по разработке программного обеспечения Apple Крейг Федериги.

Ответ можно узнать с записи на 14:40.

На вопрос популярного блогера Маркеса Браунли, Федериги ответил, что Apple до сих пор не придумала, как грамотно адаптировать приложение Калькулятор и Погоду под дисплей iPad. Странная причина, но пока это единственное объяснение от топ-менеджера Apple.