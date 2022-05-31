Apple представит MR-очки в 2023 году

Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо заявил, что Apple не собирается представлять MR-очки и его операционную систему на грядущей WWDC 6 июня.

По его информации, очки смешанной реальности будут выпущены в 2023 году. Слишком ранний анонс может привести к тому, что конкурирующие компании скопируют само устройство и операционную систему, а после выпустят его в продажу раньше Apple.

Уже сейчас стало известно, что ОС для MR-очков получит названием RealityOS.

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