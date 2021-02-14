Apple может выпустить часы с возможностью измерения уровня сахара в крови

Последнее время многие производители умных часов в их функционал добавляют полезные функции, которые мониторят здоровье человека. А не так давно, добавили еще датчик, который измеряет уровень содержания кислорода в крови, чтобы сигнализировать о возможном заболевании Covid-19. Но на это разработки не остановились и появилась утечка, что разработчики из Apple ведут создание умных часов, которые смогут мониторить уровень сахара в крови человека.

Самое главное в том, что уровень сахара в крови измеряется без вмешательства иглы. А это делает этот способ наиболее простым, безболезненным и дешевым. Ведь сейчас, чтобы измерить уровень в крови человека, нужно специальной иглой уколоть кончик пальца, взять образец крови и разместить на специальный тест. Делать такие процедуры изо дня в день — занятие не из приятных. Но как же специалисты из Apple умудрились проверять кровь не прибегая к уколам?

В агентстве по сертификации патентов был найден документ, в котором говорится, что основа такого измерения — Терагерцовая спектроскопия и визуализация в динамической среде с улучшением производительности с использованием датчиков. Такое вот длинное и не совсем понятное название технологии. Но ее суть состоит в том, чтобы применять терагерцовое электромагнитное излучение, которое проходит сквозь ткани человека, качественно оценивая состояние текучих сред, в нашем случае — крови.

Однако, есть и некоторые проблемы, которые предстоит решить для внедрения этой технологии. Так, для интеграции в устройство такого датчика, необходимо отверстие, которое может снизить защищенность от влаги и пыли. Также необходимо довести процесс измерения до идеального, ведь любое изменение показания уровня сахара в крови может повлечь за собой страшные последствия, вплоть, до гипогликемии. На данный момент измерения проходят достаточно успешно, но их точность оставляет желать лучшего. Кроме того, эта же технология позволяет определять ранние стадии рака кожи и другие кожные заболевания.